Скандальный наркополицейский Кива объяснил отказ от переаттестации

12:16, 24 марта 2016
Общество
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Глава департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива отказывается проходить переаттестацию.

Фото УНИАН

Такой вывод можно сделать из его поста в Facebook, в котором он рассказывает о "своей войне" и о причинах того, почему он не идет на переаттестацию.

Так, Кива обвиняет в дискредитационной кампании против себя депутата от БПП Мустафу Найема. Кроме того, последнего и его брата Маси Найема наркополицейский обвиняет в связях с наркомафией.

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"Задача, которая перед ними поставлена, - снять меня с должности любым способом", - утверждает Кива.

Однако позднее глава департамента противодействия наркопреступности Нацполиции удалил свой пост. Теперь его скриншот можно увидеть на странице Маси Найема в Facebook. Последний опровергает обвинения Кивы.

у Ильи Кивы весенне обострение. #кивабалабол#киваскажинаркотикамнетне стану писать много. человек, который уже не пе...

Опубликовано Masi Nayyem24 марта 2016 г.

Отметим, что Илья Кива до сих пор не прошел переаттестацию в новой полиции. Сам Кива заявил, что не прошел переаттестацию, потому что болел.

Ранее скандальный начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива заявлял, что гомосексуалистов необходимо "предавать смерти".

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