На оглашение приговора Савченко не пустили половину украинской делегации – пресс-секретарь Порошенко

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Половину украинской делегации не пустили на суд, манипулятивно увеличив количество других присутствующих. В зал завели дополнительного автоматчика", - проинформировал Цеголко.

Ранее представитель президента Украины сообщил, что в суде во время оглашения приговора Савченко "всех попросили покинуть помещение суда и еще раз пройти безопасность".

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Донецком горсуде Ростовской области продолжили оглашать приговор Савченко.

На заседании суда, кроме Цеголко, присутствуют сестра Надежды Вера Савченко, народные депутаты Ирина Луценко, Мария Ионова, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, украинские дипломаты.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.