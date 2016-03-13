У православных Прощеное воскресенье: как простить обиды – митрополит Антоний

Не прощая своих обидчиков, мы и сами не можем надеяться на прощение от Бога. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

"Стоя у порога Великого поста, мы должны простить тех, кого считаем своими обидчиками. Почему это нужно? Святые отцы говорят о том, что если мы не прощаем, то несправедливо надеяться, что Господь простит нам наши грехи, которых множество. Преподобный Ефрем Сирин пишет: "Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя". Поэтому накануне святого поста мы должны обратиться ко всем – и ближним, и дальним, – простить от всего сердца и попросить прощения", – сказал митрополит Антоний.

"Нелегко по-настоящему простить обиды. Но нужно постараться, потому что именно через это устремление Бог даст нам понимание правильной жизни и те силы, которые так необходимы в борьбе с собственным грехом", – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Читайте также13 марта православные отмечают Прощеное воскресенье

Как сообщает Центр информации УПЦ, 13 марта православные отмечают Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который продлится семь недель.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем, примирившись со всеми ближними.