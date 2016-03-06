Адвокат уверяет в бесполезности призывов к Савченко прекратить голодовку

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Новикова, сухая голодовка Савченко "не оставляет никому времени на маневры, тюремное начальство отвечает за ее жизнь головой, у них наверняка есть план, как поддерживать ее насильно".

"Надежда говорила, что на этот случай и у нее есть запасной план. Я не знаю, нападет она на охранников или сделает что-то еще столь же отчаянное. С первых дней в СИЗО в июле 2014 она числится на спецучете как склонная к побегу, нападению и суициду. Не то, чтобы она уже тогда давала к этому основания, но все, что называется, честно предупреждены", - написал адвокат.

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Новиков отметил, что пишет об этом спокойно, "потому что все волнения, колебания и уговоры по поводу ее голодовки и возможных последствий – уже пройденный для нас год назад этап, она все равно сделает все по-своему".

"Десятки людей сейчас пишут мне с просьбой отговорить ее и внушить, что надо любой ценой выжить и т.п. Многие уверены, что нашли какие-то особенные слова и требуют непременно передать их Надежде лично, тогда она точно все поймет и передумает. Не передумает, но не буду никого разубеждать. Делайте, пишите и говорите, что считаете нужным", - заявил он.

По словам адвоката летчицы, она приняла свое отчаянное решение, и он постарается, "чтобы оно не оказалось бесполезным".

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