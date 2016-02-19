МИД вручил ноту протеста российскому консулу с требованием прекратить судебный фарс и пытки над украинцами в РФ

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, российской стороне было выражено глубокое беспокойство в связи с продолжением судебного фарса по делу украинской летчицы Надежды Савченко, а также применением пыток к незаконно осужденному гражданину Украины Геннадию Афанасьеву и необоснованным ужесточением режима содержания, которое привело к существенному ухудшению его здоровья.

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Российской стороне выражен протест о недопустимости нарушения права консульских должностных лиц Украины на доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, что сделало невозможным в течение длительного времени посещение в местах лишения свободы украинцев Николая Карпюка, Станислава Клиха, Афанасьева, Юрия Солошенко и Александра Костенко.

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«Препятствование российской стороной осуществлению консульскими должностными лицами Украины контактов с незаконно удерживаемыми гражданами Украины расцениваем как сознательное сокрытие органами власти Российской Федерации фактов грубых нарушений их прав», - подчеркнули в МИД.

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Министерство иностранных дел Украины заявило требование российской стороне безотлагательно принять исчерпывающие меры с целью восстановления нарушенных прав незаконно удерживаемых и осужденных на территории Российской Федерации граждан Украины и их немедленного освобождения.