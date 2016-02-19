В России вновь вспомнили о "народе Донбасса" и отказались говорить о возвращении контроля над границей

Как сообщили УНИАН в МИД России, об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей в Вене.

"Минский "Комплекс мер" - это основа мирного процесса через прямой диалог сторон украинского конфликта. Он задает рамки устойчивого урегулирования кризиса, определяет принципы сохранения Донецкой и Луганской областей в составе Украины с конституционными и законодательными гарантиями обеспечения прав народа Донбасса. Попытки дискредитировать "Комплекс мер", разрушить или изменить переговорный формат и надзорный механизм приведут к дальнейшей дестабилизации ситуации, которая не отвечает интересам ни народа Украины, ни ее соседей", - сказал Лукашевич.

При этом он заявил, что "прежде чем говорить о возвращении украинским властям контроля над границей, необходимо завершить все предусмотренные в Минске политические преобразования".

Он предложил украинской стороне не "нагнетать истерию вокруг доступа Наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ к границе".

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По его мнению, наблюдатели ездят туда регулярно. 12 февраля они посетили КПП "Червонопартизанск" в Луганской области, 14 февраля - "Мариновку" и "Успенку" на территории под контролем вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области Украины.

"Ничего необычного на границе миссия ни разу не замечала", - сказал он.

В тоже время, Лукашевич отметил, что при содействии представителя ОБСЕ в рамках подгруппы Контактной группы работа над согласованием модальностей местных выборов продолжается.

"Вопрос, однако, в том, сможет ли Верховная Рада Украины придать силу закона этим договоренностям, если они все-таки будут выработаны. Судя по раскладу сил в украинском парламенте, возникают большие сомнения", - считает постпред РФ.