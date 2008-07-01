Ехануров приписал ко Дню влюбленных войска биологической защиты

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ ввел в Вооруженных Силах Украины День войск радиационной, химической, биологической защиты, который будет отмечаться ежегодно 14 февраля.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, соответствующий приказ № 305 руководитель ведомства подписал 27 июня 2008 года.

В приказе отмечается, что войска радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных Сил Украины предназначены для выполнения задач радиационной, химической, биологической защиты войск (сил).

“Со времен провозглашения независимости Украины и создания Вооруженных Сил Украины органы управления и воинские части войск радиационной, химической, биологической защиты прошли сложный путь коренного реформирования и находятся на стадии развития и преобразования в современные мобильные и боеспособные специальные войска”, – говорится в приказе.