По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что 18 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях чрезвычайно сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы при скорости ветра 17-22 м/с, местами 25 м/сек.

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В Приазовье, Днепропетровской и Луганской областях местами сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега. Кроме того, в восточных и северных областях местами порывы ветра 15-20 м/сек.

На дорогах страны гололедица.

Также штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине в течение 17-18 января в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) произошло обесточивание 138 населенных пунктов в пяти областях.