Непогода шагает по Украине: обесточено более 130 населенных пунктов
08:41, 18 января 2016Общество
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В Украине в течение 17-18 января в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) произошло обесточивание 138 населенных пунктов в пяти областях.
Без электроснабжения остаются 138 населенных пунктов / dumskaya.net
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В частности, без электроснабжения остаются 47 н.п. в Николаевской области, 42 н.п – в Херсонской, 29 н.п. – в Одесской, 16 н.п – в Днепропетровской и 4 н.п. – в Кировоградской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, вчера в Одесской области из-за непогоды закрыли три порта, а международный аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов.
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