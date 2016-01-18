Непогода шагает по Украине: обесточено более 130 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения остаются 47 н.п. в Николаевской области, 42 н.п – в Херсонской, 29 н.п. – в Одесской, 16 н.п – в Днепропетровской и 4 н.п. – в Кировоградской.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера в Одесской области из-за непогоды закрыли три порта, а международный аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов.