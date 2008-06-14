В Украину можно будет ввезти больше валюты через «зеленый коридор»

Правление Национального банка Украины постановлением №148 от 25 мая 2008 года утвердило Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины, согласно которой норма ввоза в Украину иностранной валюты через «зеленый коридор» увеличена с 3 тыс. долларов США до 10 тыс. евро.

Текст постановления, зарегистрированного в Министерстве юстиции 11 июня 2008 года за № 520/15211, размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно Инструкции, физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро без письменного декларирования таможенному органу.

В то же время сумма, превышающая в эквиваленте 10 тысяч евро, должна ввозиться в Украину и вывозиться за пределы Украины только при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

При этом юридическое лицо может ввозить наличность в Украину или вывозить ее за пределы Украины через полномочного представителя без ограничения суммы на условиях письменного декларирования соответствующему таможенному органу в полном объеме.

Согласно Инструкции, физическим и юридическим лицам (кроме уполномоченных банков) разрешается пересылать в Украину и за пределы Украины в международных почтовых отправлениях и в международных экспресс-отправлениях с объявленной ценностью с соблюдением требований Правил предоставления услуг почтовой связи наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

Инструкция также предусматривает, что физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, не превышающим 500 г, в виде слитков и монет на условиях письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также вывозить за пределы Украины банковские металлы весом, превышающим 500 г, в виде слитков и монет на основании индивидуальной лицензии на вывоз за пределы Украины банковских металлов и при условии письменного декларирования таможенному органу.

Банковские металлы весом, превышающим 500 г, имеют право ввозить в Украину исключительно уполномоченные банки.

Это постановление вступает в силу через 45 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины 19 мая обратилась в Национальный банк Украины с инициативой увеличить норму ввоза в Украину иностранной валюты через «зеленый коридор» с 3 тыс. долларов до 10 тыс. евро и таким образом привести украинское законодательство в соответствие с нормами европейского содружества.