В оккупированный Крым стянули "путиномобили" для коллективного просмотра пресс-конференции президента РФ

Об этом передают "Крым.Реалии".

Транслировать пресс-конференцию будут на "мобильных телецентрах", часть из которых Крым получил из Дагестана.

В Керчи, например, местные "власти" приглашают горожан на "совместный просмотр пресс-конференции" на площадь Ленина.

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Как известно, Путин дает большую пресс-конференцию 17 декабря.

В Крыму, после ограничения поставок электричества с материковой Украины появилось три "путиномобиля", по которым транслируют российские телеканалы.