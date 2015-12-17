В оккупированный Крым стянули "путиномобили" для коллективного просмотра пресс-конференции президента РФ
08:58, 17 декабря 2015Общество
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Оккупационные власти Крыма организуют коллективный просмотр пресс-конференции президента РФ Владимира Путина во всех регионах полуострова.
Часть "мобильных телецентров" оккупированный Крым получил из Дагестана / Twitter
Об этом передают "Крым.Реалии".
Транслировать пресс-конференцию будут на "мобильных телецентрах", часть из которых Крым получил из Дагестана.
В Керчи, например, местные "власти" приглашают горожан на "совместный просмотр пресс-конференции" на площадь Ленина.
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Как известно, Путин дает большую пресс-конференцию 17 декабря.
В Крыму, после ограничения поставок электричества с материковой Украины появилось три "путиномобиля", по которым транслируют российские телеканалы.
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