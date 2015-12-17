В Кремле заявили о неспособности журналистов спровоцировать Путина

Об этом он сказал в интервью «России 24», передает РБК.

«Не думаю, что есть журналисты, которые смогут спровоцировать президента. Я думаю, что в данном случае, скажем так, экспертные знания президента практически во всех областях, уровень его подготовки в целом и к пресс-конференции в частности - а мы знаем, что он очень ответственно и очень внимательно готовится к подобным крупномасштабным мероприятиям, - является, наверное, залогом того, что вряд ли кому-то удастся его спровоцировать», - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что главное на большой пресс-конференции - задать любой вопрос, на который президент ответит: «Главное - что президент отвечает буквально на все вопросы: и общего характера, и вопросы более маргинального содержания. И в том числе на острые вопросы, которые, может быть, журналисты в повседневной жизни не имеют возможности задать».