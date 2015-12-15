На Луганщине вербовщица ФСБ, "не гнушаясь ничем", хотела склонить пограничника к госизмене (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что в декабре террористка прибыла на контролируемую властями территорию области для выполнения задачи российских кураторов – вербовки украинских военных.

Объектом для вербовки агент ФСБ выбрала пограничника, которого планировала, "не гнушаясь никаких средств", склонить к госизмене и переходу на сторону террористов "ЛНР".

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Согласно сценарию российских спецслужб, по факту измены российские и сепаратистские телеканалы показали бы очередную пресс-конференцию с "исповедью" перебежчика.

Злоумышленница находится под стражей, по факту ее участия в деятельности террористической организации ведется досудебное расследование.