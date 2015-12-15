В РФ "за шпионаж" на 11 лет осудили украинца

Московский облсуд приговорил 11 годам в колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского. Об этом идет речь в официальном релизе, обнародованном ФСБ РФ.

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В ФСБ утверждают, что Выговский через интернет привлекал работников организаций российского ОПК авиационно-космического профиля к сбору секретных данных за деньги. Его якобы интересовала закрытая техническая документация по перспективным разработкам.

Его задержали в 2012 году по подозрению в том, что он добывал секретную информацию для некоего иностранного государства (какого именно, в пресс-релизе ФСБ не уточняется).

"Выговский был задержан сотрудниками ФСБ России на территории Крыма. В ходе предварительного следствия он признал факты вербовки российских граждан и ведения разведывательной деятельности против России. В последующем Выговский В.П. намеревался передать собранные сведения представителю иностранного государства за денежное вознаграждение", - утверждают в ФСБ.

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Выговский обвинен в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 183 и статьей 276 УК РФ.