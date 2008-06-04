Кабмин ввел должность Уполномоченного по коррупции

Кабинет Министров Украины ввел должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее постановление принято сегодня в ходе правительственного заседания.

Как сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК, указанным постановлением, которое было разработано Министерством юстиции, вводится должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и предусматривается, что главной задачей уполномоченного является предоставление предложений о формировании и реализации государственной антикоррупционной политики.

Кроме того, постановлением положено начало проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, что вызвано необходимостью решения существующих проблем в области предотвращения коррупции.

Министр отметил, что правительственное постановление было инициировано Министерством юстиции во исполнение Указа Президента Украины от 1 февраля 2008 года «О некоторых мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики».

Н.ОНИЩУК также сообщил, что в ходе правительственного заседания было дано поручение первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ, вице-премьер-министру Ивану ВАСЮНИКУ, а также министру юстиции подготовить Положение о Правительственном уполномоченном по вопросам антикоррупционной политики.

Как сообщалось, о существовании в Украине проблемы с координацией разработки и имплементации антикоррупционной политики в Украине подчеркивалось в отчете Мониторингового комитета ПАСЕ от 14 марта 2008 года. Кроме того, на необходимости создания в Украине института, который не будет иметь правоохранительных функций и будет осуществлять надзор за реализацией национальной антикоррупционной стратегии и соответствующих планов действий, а также будет предлагать новые стратегию и меры борьбы против коррупции, настаивает Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO). Это является одной из главных рекомендаций, предоставленной GRECO по результатам оценки состояния коррупции в Украине.