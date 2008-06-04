Номер 112 - аналог американской 911

Во всех странах Евросоюза за исключением Болгарии появился единый номер спасательной службы, сообщила комиссар ЕС по вопросам информационного общества и средств массовой информации Вивиан Рединг.

Номер 112 станет аналогом широко известной службы спасения 911, которая работает в США. В то же время В.Рединг отметила, что, по опросам, только 22% жителей стран - членов ЕС знают, что могут позвонить по этому номеру в случае необходимости и за пределами их страны. Она призвала правительства всех стран союза уделить больше внимания рекламе единой службы помощи, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Служба спасения по номеру 112 дополнит различные номера служб спасения, которые уже существуют в европейских странах.