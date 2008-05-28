Украинская финразведка помогла Молдове попасть в ”высшее общество”

При поддержке Государственного комитета финансового мониторинга Украины подразделение финансовой разведки Молдовы приобрело статус полноправного члена Эгмонтской группы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания глав подразделений финансовой разведки (ПФР) в Сеуле (Республика Корея).

Таким образом, Украина успешно завершила процесс спонсорства относительно присоединения подразделение финансовой разведки Молдовы к Эгмонтской группе, говорится в сообщении.

По словам председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО, Украина оказывала консультативную помощь ПФР Молдовы в приведении законодательства и организационной структуры подразделения финансовой разведки в соответствие требованиям Эгмонтской группы и международным стандартам. Он напомнил, что Госфинмониторинг предоставляет аналогичное всестороннее содействие и помощь по вступлению в Эгмонтскую группу Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Председатель Госфинмониторинга Украины отметил, что увеличение количества членов Эгмонтской группы будет способствовать углублению взаимного сотрудничества и обмена информацией, которая может стать полезной в раскрытии и борьбе с финансовыми преступлениями. И.ЧЕРКАССКИЙ отметил, что "отмывание грязных средств" и финансирование терроризма являются глобальными явлениями. "Преступники постоянно совершенствуют системы своей работы, поэтому обмен информацией и опытом между членами Эгмонтской группы является чрезвычайно важным в борьбе с экономической преступностью во всем мире", - сказал он.

Справка УНИАН. Эгмонтская группа является объединением подразделений финансовой разведки 101 страны мира. Основной целью деятельности является обеспечение обмена информацией по делам об отмывании средств и финансировании терроризма. Члены группы подключены к специальной защищенной сети обмена данными. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.