На Буковине задержали 4 нелегалов-иностранцев, которые пытались попасть в ЕС

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе Украины, мужчины-нелегалы были обнаружены в автомобиле BMW в 12 км от границы в субботу, 7 ноября.

Читайте такжеВ Харькове задержаны пограничники, переправлявшие нелегалов (видео)В результате были задержаны 4 человека без документов. Как выяснилось, все они граждане Афганистана, планировали попасть в Евросоюз, минуя пункт пропуска «Порубное».

Задержанных доставили в отдел пограничной службы, где на них составлены админпротоколы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению организаторов незаконной переправки мигрантов, сообщили в ГПС.

Задержанные нелегалы сейчас находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда, их дальнейшую судьбу будет решать суд.