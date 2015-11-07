На Буковине задержали 4 нелегалов-иностранцев, которые пытались попасть в ЕС

12:49, 07 ноября 2015
Общество
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На Буковине пограничники Черновицкого отряда помешали незаконной переправке через границу нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии.

граница / mischko.livejournal.com

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе Украины, мужчины-нелегалы были обнаружены в автомобиле BMW в 12 км от границы в субботу, 7 ноября.

Читайте такжеВ Харькове задержаны пограничники, переправлявшие нелегалов (видео)В результате были задержаны 4 человека без документов. Как выяснилось, все они граждане Афганистана, планировали попасть в Евросоюз, минуя пункт пропуска «Порубное».

Задержанных доставили в отдел пограничной службы, где на них составлены админпротоколы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению организаторов незаконной переправки мигрантов, сообщили в ГПС.

Задержанные нелегалы сейчас находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда, их дальнейшую судьбу будет решать суд.

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