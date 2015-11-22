Крым без электричества: "прокурорша" открыла дело за "причинение ущерба республике"

Об этом написала в Фейсбук «прокурор» Поклонская.

"Прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту причинения ущерба республике. Как я уже говорила ранее, все виновные будут привлечены к ответственности, и все эти люди в скором времени понесут заслуженное наказание! Мы фиксируем все до единого вредительские действия по отношению к крымчанам", - заявила «прокурорша» и заверила, что прекращение поставок электроэнергии с территории Украины не повлияло на работу всей транспортной системы Республики Крым – Международный аэропорт "Симферополь" и Керченская паромная переправа продолжают свою работу в штатном режиме без сбоев.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе сегодня прекращено троллейбусное сообщение.