Более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции, представляя результаты опросов общественного мнения, проведенных в течение 2014-2015 годов (последняя волна проведена с 6 по 15 ноября, выборочная совокупность каждого исследования - более 2 тысяч респондентов).

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При этом 32% населения считает, что изменения проходят недостаточно быстро, а 40% считают, что не происходит никаких изменений. Дмитрук отметил, что доверие к правительству Украины и украинскому бизнесу заметно уменьшилась за последние полгода, однако, по мнению респондентов, именно они должны способствовать росту украинской экономики. Среди проблем, которые больше всего волнуют население, как и раньше на первом месте - война на востоке Украины - в августе 2015 года - 73,8%, но в ноябре этот показатель снизился до 62,7%. При этом в ноябре увеличилось количество людей, которых беспокоит рост цен на товары и услуги 63,3% (в августе -58,2), завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги - 57,9% (в августе - 53,5%), низкий уровень доходов - 36,4% (в августе - 33,5%).

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Председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева отметила, что материальное положение своей семьи две трети опрошенных считают ниже среднего. По ее словам, 30% называют его низким, а 38% - ниже среднего. Она добавила, что такое восприятие порождает протестное поведение в обществе.