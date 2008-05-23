Порошенко: ничего личного, никакой политики, вето - как вето

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявляет об отсутствии политизации при ветировании Советом решения Правления НБУ о повышении официального курса гривни к доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он сообщил, что решение о ветировании постановления НБУ, которым официальный курс гривни устанавливался на уровне 4,85 грн./долл., принималось единогласно, при этом глава Правления НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ воздержался.

«Единогласно (принималось решение о ветировании - УНИАН), что подтверждает, что не было никакой политизации на заседании, кроме голоса главы НБУ, который воздержался», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Также он отметил, что на сегодня нет каких-либо личных конфликтов между Правлением и Советом НБУ.

«Никаких личных конфликтов между Советом Банка и Правлением не существует. Противоречие, которое на сегодня сформировано, это противоречие институциональное», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.