В результате пожара на складе боеприпасов в Сватово сгорело 7 частных домов (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МВД в области.

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Силами правоохранителей проведена эвакуация в безопасные места населения Сватово. С помощью громкоговорителей проведена работа по разъяснению действий в случае нахождения взрывоопасных предметов и меры личной безопасности.

В настоящее время в городе проводятся мероприятия по разминированию снарядов и проведения осмотра места происшествия, устанавливаются свидетели происшествия и пострадавшие.

ак сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. По данным Министерства обороны, в результате происшествия погибли 2 человека (1 - военный и 1 - гражданский) и 5 травмированы.