Спасатели назвали причину возникновения пожара на военных складах в Сватово

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 19 час. 35 мин. 29 октября в г. Сватово Луганской области по ул. Новостаробельська на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонны боеприпасов, из-за срабатывания сигнальной ракеты возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы, есть случаи повреждения отдельных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что по уточненным данным, в результате пожара и детонации были травмированы четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, одно гражданское лицо погибло и одно получило ранение.

По данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро из Сватово, где проживают почти 20 тысяч. населения, самостоятельно выехало около 5 тыс. лиц.