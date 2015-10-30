Началось тушение пожара на арсенале вблизи Сватово
09:51, 30 октября 2015Общество
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С 8 часов начались мероприятия по тушению пожара на самом арсенале. Задействовано три пожарных танка ВСУ, заправку водой которых обеспечивают караулы ГСЧС.
В Сватово начали тушить пожар / @LUGANSK_TODAY
Кроме этого, уточняется информация о количестве раненых в результате взрывов на военных складах в Сватово.
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По данным представителя АТО в Луганской области Руслана Ткачука, ранения получили 4 местных жителей и 4 военнослужащих. "Им оперативно оказана необходимая помощь", - сказал он..
Как сообщал УНИАН, 29 октября в 19.35 в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны, где хранятся около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. В ГСЧС сообщали о 2 погибших и 4 раненых.
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