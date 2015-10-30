Появились фотографии разрушений в Сватово. Жители города прячутся в подвалах

Об этом на своей странице в соцсети сообщил правозащитник из Луганска Павел Лисянский. Он опубликовал снимки поврежденных домов в Сватово, а также рассказал об обстановке в городе.

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"Город в тылу области, в мгновении оказался охвачен паникой войны. Многие жители не сразу поняли, что произошло. Все бежали в подвалы, бросали все. Люди оказались не готовы, к такому испытанию", - отмечает правозащитник.

Павел Лисянский отмечает, что разрушений много, "район Сватово, напоминает Дебальцево во время войны. Паника такая же, люди пожилого возраста боятся выходить на улицу, сидят в подвалах, где плохая вентиляция".

Он сообщил, что в убежищах и подвалах, где прячутся люди, не хватает медицинского обслуживания, медикаментов первой необходимости, питьевой воды и продуктов питания.