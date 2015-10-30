ГСЧС: из-за взрывов боеприпасов проводить тушение пожара в Сватово опасно

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 19 час. 35 мин. 29 октября в г. Сватово Луганской области на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранятся боеприпасы, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. В результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что решением исполняющего обязанности руководителя ОГА с г. Сватово проводится эвакуация около 20 тыс. человек.

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"На месте происшествия от ГУ ГСЧС Украины в Луганской области сосредоточено 12 ед. техники и 51 человек. личного состава. Дополнительно к месту происшествия направлен сводный пиротехнический отряд в количестве 75 человек личного состава и 27 ед. техники, и сводный аварийно-спасательный отряд в количестве 50 человек и 9 ед. техники", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте пожара создан штаб по ликвидации, в который вошли представители ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Также, к месту происшествия ведомственным самолетом направлены мобильно-оперативная группа ГСЧС Украины.

По информации Минобороны Украины, на складе хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.

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Также пресс-служба Минобороны сообщила, что "сейчас на месте происшествия работает комиссия Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, а также Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины".

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Луганской ВГА Георгия Туки, пожар на артиллерийских складах в Сватово Луганской области возникла после обстрела из ракетниц.