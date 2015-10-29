Украинцы изменили свое отношение к ситуации на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствует исследование компании TNS, которое зафиксировало значительное повышение индекса оценки ситуации на Донбассе, передает "Украинская правда".

В сентябре этот показатель достиг максимального значения за весь 2015 год, но он все же остается близким к отметке "ситуация взрывоопасна".

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"Практически полное соблюдение режима тишины на востоке страны положительно повлияло на восприятие ситуации в зоне АТО. Так, выросла доля тех, кто считает ситуацию на востоке напряженной, но стабильной – таких 34%, а также доля тех, кто считает, что ситуация уже стабилизировалась, сейчас она составляет 4%. Хорошим показателем является то, что значительно снизилась доля тех, кто оценивает ситуацию как напряженную и взрывоопасную", – отметили в TNS.

Девятая волна исследования проводилась с 21 по 27 сентября 2015 года методом онлайн-опроса по городам всей Украины среди 1000 человек возрастом от 18 до 55 лет.