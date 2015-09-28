Почти 80% опрошенных украинцев назвали присоединение Крыма к РФ оккупацией, а события на Донбассе – военной интервенцией

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения жителей Украины относительно методов сопротивления интервентам/оккупантам, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на вопрос, согласны или не согласны респонденты с тем, что присоединение Крыма к России в 2014 году является его оккупацией, 77,5% респондентов согласились с этим утверждением, 10,8% – не согласились, а 11,7% не определились со своим мнением или отказались ответить.

Также на вопрос: «Какое из этих мнений Вам ближе?» относительно событий на Донбассе 79,8% респондентов выбрали вариант - «Действия России на Донбассе фактически являются военной интервенцией – вооруженным вмешательством во внутренние дела Украины», 7% выбрали ответ - «Действия России являются на Донбассе помощью народу Донбасса в его борьбе за свою независимость». Еще 13,2% респондентов не определились со своим мнением или отказались ответить.

Кроме того, ответы респондентов, которые считают присоединение Крыма к РФ оккупацией, на вопрос: «Как Украина может получить обратно оккупированный Крым?», распределились следующим образом: 43,2% считают, что в результате переговоров; 20,3% не определились со своим мнением и 14,3% выбрали вариант - оружием. В то же время 12,9% опрошенных выбрали ответ - невоенными акциями ненасильственного сопротивления, которые будут создавать препятствия оккупантам и которые могут получить поддержку местного населения, 8,8% – никак, а 0,5% – отказались ответить.

Респондентам, которые считают события на Донбассе интервенцией России, задали вопрос: «Как Украина может получить обратно оккупированный Донбасс?». Ответы распределились следующим образом: 41,1% считают, что это возможно путем переговоров, 25,3% выбрали вариант - оружием, 9,1% – невоенными акциями ненасильственного сопротивления, которые будут создавать препятствия оккупантам и которые могут получить поддержку местного населения. В то же время 20,4% – не определились со своим мнением, 3,5% ответили «никак», а 0,5% – отказались ответить.

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КМИС проводил опрос с 31 августа по 13 сентября 2015 года по заказу общественной организации «Центр стратегических исследований» и Международного центра ненасильственных конфликтов (International Center on Nonviolent Conflict).

Методом телефонного интервью с использованием компьютерных технологий (CATI) по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет, опрошено 1000 респондентов. Опрос проводился во всех регионах Украины (кроме АР Крым), в т.ч. и на территориях Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властями Украины.

Статистическая погрешность выборки исследования с вероятностью 0,95 не превышает 3,4% (теоретическая погрешность составляет 3,1%, дизайн-эффект – 1,1). Кроме статистической погрешности существует также систематическая погрешность за счет проведения опроса по стационарным телефонам, которые имеет меньше половины населения, что может добавить к погрешности еще около 2%. Общая погрешность исследования с вероятностью 0,95 не превышает 5,4%.