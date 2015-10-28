В первый день работы пункта "Станично-Луганское" оформлен пропуск более 500 человек

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Напоминается, что вчера на линии разграничения в Луганской области состоялось открытие нового контрольного пункта въезда-выезда «Станично-Луганское» в н.п. Станица Луганская.

На контрольном пункте военнослужащие Луганского пограничного отряда вместе с работниками ГФС осуществляют пропуск лиц установленным порядком.

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К службе в этом КПВВ привлекаются только те пограничники, которые имеют опыт работы в пунктах пропуска. Отличается его работа от других пунктов пропуска тем, что через него могут направляться только лица без транспортных средств. Пункт работает только в дневное время.

Контрольный пункт построен по усовершенствованной технологической схеме, что позволяет уменьшить время ожидания для людей, которые направляются в оба направления. Рабочие места пограничников оснащены всем необходимым для оперативности всех видов контроля и надлежащих условий несения службы.