Тука отменил запрет на продажу алкоголя в трех районах Луганской области
18:39, 27 октября 2015Общество
548 0
Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука отменил запрет на продажу алкоголя в трех районах области.
В целом запрет отменен в трех районах / panoramio.com/user/4179762
В частности, запрет отменен в Попаснянском, Ново-Айдарском и Станично-Луганском районах, написал он на своей странице в соцсети.
Читайте такжеБоевики в Луганске наладили производство поддельного алкоголя – Тымчук
Он сообщил, что «вчера подписал распоряжение об отмене запрета на продажу алкоголя в трех районах области: в Попаснянском, Ново-Айдарском и Станично-Луганском. Этот запрет был введен Геннадием Москалем». «Он сыграла свою положительную роль. Сейчас времена изменились и он утратил свою актуальность», - добавил Тука.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter