Тука отменил запрет на продажу алкоголя в трех районах Луганской области

В частности, запрет отменен в Попаснянском, Ново-Айдарском и Станично-Луганском районах, написал он на своей странице в соцсети.

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Он сообщил, что «вчера подписал распоряжение об отмене запрета на продажу алкоголя в трех районах области: в Попаснянском, Ново-Айдарском и Станично-Луганском. Этот запрет был введен Геннадием Москалем». «Он сыграла свою положительную роль. Сейчас времена изменились и он утратил свою актуальность», - добавил Тука.