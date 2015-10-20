В СБУ рассказали о количестве украинских пленных, которых Кремль использует в качестве политических заложников
Кремль использует украинских пленных в качестве политических заложников.
Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает "5 канал".
"К сожалению, мы видим факт, который подтверждает то, что уже несколько месяцев со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР" есть профанация того, что мы должны были сделать, того, что мы обсуждали совместно, в том числе и в Минске. Мы видим, что те, кто находится в Донецке и Луганске, не принимают самостоятельных решений, и Кремль использует наших ребят, которые там остаются, в качестве политических заложников", - сказал он.
Читайте такжеПереговоры в Минске 20 октября будут тяжелыми из-за срыва обмена плеными - Геращенко
По его словам, сейчас ведутся переговоры с полевыми командирами об освобождении украинских военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков.
"Из разных источников идет информация относительно наших ребят, которые остались (в заложниках - Ред.), есть возможность работать не только с так называемыми самопровозглашенными "республиками" - Донецком и Луганском, где до этого времени они не могут разобраться между собой - мы выходим на полевых командиров, которые в некоторых местах до настоящего времени удерживают наших ребят и мы с ними напрямую ведем переговоры", - добавил Тандит.
Заместитель председателя СБУ также отметил, что на сегодняшний день, по данным СБУ, в заложниках террористов находится 148 украинских граждан.
"Есть уполномоченная Минская подгруппа, которая в деталях работает над вопросом освобождения, ежедневно они работают со списками. На сегодняшний день 148 заложников, по нашей информации, находятся не только на территории Донецкой и Луганской областей, но и на территории Российской Федерации", - сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, что после длительных переговоров, совместно проведенных СБ и Гуманитарной подгруппой Трехсторонней контактной группы в Минске, представители "ЛНР" и "ДНР" сорвали операцию по освобождению незаконно удерживаемых заложников.