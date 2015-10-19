В центре Донецка повесили портреты Сталина, - The Guardian

Об этом пишет газета The Guardian.

Изображения были размещены на главной городской площади и подписаны цитатой советского лидера: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

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По мнению автора издания, в настоящий момент многие жители Донецка пытаются «замазать зверства Сталина» и забывают о том, что в 30-е годы из-за насильственной коллективизации погибли около 5 млн украинцев.

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что жалеет о развале Советского Союза.

«Советский Союз был великой страной, и это огромная ошибка, что ЦРУ и другие спецслужбы разрушили ее. Европа и другие страны тогда боялись нас», - сказал Захарченко.

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Издание подчеркивает, что такое почитание Сталина резко контрастирует с позицией Киева, который в мае этого года запретил использование советской символики. По всей Украине уже было снесено несколько памятников Владимиру Ленину, что вызвало недовольство со стороны многих дончан.

Автор статьи подчеркивает, что власти Донецка намеренно проводят политику, нацеленную на идеализацию советской эпохи. Однако при этом они отрицают все, что «портит идеальную картину».