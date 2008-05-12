В Крыму объявлено штормовое предупреждение
11:43, 12 мая 2008Общество
1267 0
Ожидаются сильные ливни, грозы, град
Главное управление Министерства Украины чрезвычайным ситуациям в Крыму объявило на сегодня, 12 мая, штормовое предупреждение на полуострове в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении пресс-службы крымского Главка МЧС.
Согласно синоптическому прогнозу, сегодня днем в Крыму температура воздуха составит 12-15° тепла, влажность - 95%.
В настоящее время в Симферополе пасмурная погода, но ливня, грозы и града нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter