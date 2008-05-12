В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Главное управление Министерства Украины чрезвычайным ситуациям в Крыму объявило на сегодня, 12 мая, штормовое предупреждение на полуострове в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении пресс-службы крымского Главка МЧС.

Согласно синоптическому прогнозу, сегодня днем в Крыму температура воздуха составит 12-15° тепла, влажность - 95%.

В настоящее время в Симферополе пасмурная погода, но ливня, грозы и града нет.