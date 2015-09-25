На Тернопольщине задержали уроженца Луганской области, подозреваемого в финансировании терроризма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, установлено, что подозреваемый принимал непосредственное участие в преступной деятельности финансовой компании в Луганске, созданной для финансового и материального обеспечения террористической организации «ЛНР» и ее участников.

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Вчера мужчину задержали, по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.