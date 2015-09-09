Суд Краматорска освободил жителя Константиновки, который был в рядах "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что 19-летний парень в мае 2014 года, когда Константиновка временно находилась под контролем боевиков, вступил в ряды террористической организации "ДНР". Работая на террористов, он с начала мая по конец июня 2014 года осуществлял охрану блокпоста, расположенного в Константиновке.

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По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований").

В ходе досудебного расследования правонарушитель добровольно сообщил правоохранителям о своей террористической деятельности, способствовал раскрытию преступлений, совершенных другими участниками террористической организации "ДНР", и обратился к прокурору с заявлением об освобождении его от уголовной ответственности за совершенное преступление.

Учитывая тот факт, что парень сдался правоохранителям и в полном объеме признал свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения, определением Краматорского городского суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса.

Согласно законодательству Украины, лица, которые добровольно сообщили правоохранительным органам о террористической деятельности и способствовали раскрытию преступлений, совершенных террористами, освобождаются от уголовной ответственности.