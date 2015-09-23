На админгранице с Крымом по подозрению в госизмене задержан депутат Севастопольского горсовета

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в отношении бывших депутатов Верховной Рады АР Крым и Севастопольского городского совета, совершивших государственную измену, способствуя своими действиями оккупации полуострова Российской Федерацией.

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В ходе расследования в отношении этих депутатов составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, они объявлены в розыск, и Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на их задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения - содержания под стражей.

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В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины после доставки в суд будет решен вопрос об аресте этого лица.