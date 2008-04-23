Нафтогаз и Газпром договорились о поставках газа предприятиям Фирташа

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» (Россия) договорились, что с мая этого года природный газ для промышленных предприятий ОАО «Ривнеазот» (г. Ривне), ОАО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск, АР Крым) и ЗАО «Крымский Титан» (г. Армянск, АР Крым), которые контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, будет поставлять компания «Газпром сбыт Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, данные договоренности были достигнуты на переговорах в Москве 22 апреля между руководством обеих компаний.

Кроме того, стороны договорились, что газ, потребленный предприятиями Д.ФИРТАША в марте-апреле, будет оплачен по договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

Доли Д.ФИРТАША в этих компаниях переданы Ostchem Germany GmbH, которая входит в OstChem Holding AG, который также контролируется Д.ФИРТАШЕМ. 90% акций OstChem Holding AG принадлежит Group DF, собственником которой является Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» через свое дочернее предприятие «Газ Украины» заключил договоры на поставку природного газа со 138 наибольшими промышленными предприятиями.

Ранее газ этим потребителям поставляло совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» (50% принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», другие 50% - компании RosUkrEnergo).