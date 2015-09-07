Суд над "свободовцами" по делу о столкновениях под Радой перенесли на 10 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Швайка.

По его словам, представление будет рассматривать судья Галина Матийчук. В частности, в 11 часов будет рассматриваться представление в отношении Сиротюка, а в 14 — в отношении Швайки.

В то же время, как стало известно журналистам, Печерский суд рассмотрит аналогичное представление в отношении “свободовца” Эдуарда Леонова 9 сентября в 13.00.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.