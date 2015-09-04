Тягнибок: Швайке и Сиротюку объявлено о подозрении по делу о событиях 31 августа под Радой

Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил журналистам после допроса в Главном следственном управлении МВД. По словам Олега Тягнибока, его допросили по делу об этих событиях в качестве свидетеля, а Швайке и Сиротюку сообщено о подозрении.

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"Сейчас я прохожу как свидетель, следующий мой допрос состоится 8 сентября. В коридорах Главного управления я узнал, что объявлено подозрение Игорю Швайке и Юрию Сиротюку. Какие дальнейшие действия следователей для моих собратьев, или это будет суд и арест, или нет, мне неизвестно", - сказал Тягнибок.

Также он заметил, что следователь задал ему около 30 вопросов, на которые он предварительно дал письменное объяснение.

Как сообщал УНИАН, 31 августа у стен Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Главное следственное управление МВД в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос Тягнибока, а также членов ВО "Свобода" Сиротюка, Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.