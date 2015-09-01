У экс-бойца "Сичи", бросившего гранату под Радой, выбивали признание - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил его адвокат Сидор Кизин.

По его словам, его подзащитный сообщил, и это записано в протоколе допроса, о том, что при задержании вечером он был избит правоохранителями, на него оказывалось давление с целью признать себя членом ВО “Свобода”, хотя он в ней не участвует, а также признать себя виновным в бросании гранаты.

Кроме того, адвокат сообщил, что Гуменюк воспользовался своим правом, которым его наделяет ст. 63 Конституции Украины, и отказался свидетельствовать против себя.

По словам Кизина, в протоколе изъятия вещей Гуменюка не зафиксировано, что у него была найдена граната и чека от гранаты.

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На вопрос журналистов, что якобы на видео МВД, размещенном в Интернете, видно, как эксперт изымает из рюкзака гранату и чеку от гранаты, Кизин ответил: «Такого видео нет в материалах дела... В протоколе обыска ничего не сказано об изъятии каких-либо вещей».

Отвечая на вопрос, когда следует ожидать избрания меры пресечения Гуменюку и какой она может быть, Кизин сказал: “Судя по тяжести инкриминируемых статей, сомнений нет, что милиция вместе с прокуратурой будут требовать содержания под стражей для Игоря Гуменюка. Вместе с тем, пока неизвестно, когда будет рассмотрение представления на избрание меры пресечения”.

Адвокат отметил, что он является защитником 4 задержанных по подозрению в совершении массовых беспорядков под зданием ВР. Это боец батальона “Сич” Игорь Олийнык и студенты Марк Мельничук и Виктор Бурлик, который был госпитализирован в столичную больницу скорой помощи с сотрясением мозга после избиения в Голосеевском райуправлении милиции.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.