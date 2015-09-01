В УПЦ просят приходить в храм при 17-й больнице Киева для молитв и помощи раненым возле Рады

Об этом рассказал настоятель храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Владимир Косточка, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Наш храм круглосуточно открыт для желающих помолиться за пострадавших, а также принести для них какую-то помощь», – отметил отец Владимир.

По его словам, в 17-ю горбольницу Киева привезли 44 пострадавших, один из них умер вчера, еще один – сегодня.

«Люди обращаются в наш храм с просьбами помолиться о здоровье их родственников, которые сейчас лежат с ранениями в больнице», – говорит священник.

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Как сообщал официальный сайт УПЦ, Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий сегодня во время Божественной литургии вознес сугубые молитвы о всех пострадавших во время столкновения возле Верховной Рады.

Вместе с архиереями и духовенством Блаженнейший владыка прочитал молитву о мире и прекращении вражды в Украине.

По информации пресс-службы Министерства Внутренних Дел Украины, по состоянию на вторник, 1 сентября умерло трое человек.

31 августа погиб 24-летний солдат Нацгвардии Игорь Дебрин. Сегодня скончались от полученных ранений служащие Национальной гвардии Украины Дмитрий Сластников 1994 года рождения и Александр Костин 1995 года рождения.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 132 сотрудника МВД и Нацгвардии Украины.