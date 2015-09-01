Глава столичной милиции уверяет, что все причастные к беспорядкам под ВР выпущены не будут и понесут наказание

Об этом УНИАН сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.

"Все, кто виновен и причастен к этому преступлению, когда погибли и ранены более 100 человек, в любом случае выпущены не будут и понесут наказание", - сказал Терещук.

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Отвечая на вопрос, вызывался на допрос лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, Терещук отметил: "Все организаторы преступления будут вызваны, допрошены и в отношении них, в случае необходимости, будут приниматься соответствующие действия. Тягнибока пока не вызывали, но вызовут".

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что в результате столкновений между силовиками и протестующими у стен Верховной Рады задержаны около 30 человек.