Глава столичной милиции уверяет, что все причастные к беспорядкам под ВР выпущены не будут и понесут наказание
Все причастные к беспорядкам, которые произошли 31 августа под зданием Верховной Рады и в результате которых есть погибший и раненые, выпущены не будут и понесут наказание.
Об этом УНИАН сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Александр Терещук.
"Все, кто виновен и причастен к этому преступлению, когда погибли и ранены более 100 человек, в любом случае выпущены не будут и понесут наказание", - сказал Терещук.
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Отвечая на вопрос, вызывался на допрос лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок, Терещук отметил: "Все организаторы преступления будут вызваны, допрошены и в отношении них, в случае необходимости, будут приниматься соответствующие действия. Тягнибока пока не вызывали, но вызовут".
Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что в результате столкновений между силовиками и протестующими у стен Верховной Рады задержаны около 30 человек.