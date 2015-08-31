Оккупанты начали возводить временные мосты через Керченский пролив

В районе Керченского пролива между Таманью и Керчью началось возведение временных рабочих мостов, сообщает Крым.Реалии.

Первый мост будет достроен уже этой осенью. Он свяжет Таманскую сторону и остров Тузла. Еще два рабочих моста – от острова Тузла до судоходного канала и от канала до Керчи – будут созданы к лету 2016 года. Вспомогательные мосты обеспечат независимый от погодных условий доступ к точкам строительства.

Отмечается, что ранее в районе строительства моста через Керченский пролив начались испытания грунта на прочность.

"Российская компания "Стройгазмонтаж" учредила дочернюю компанию "СГМ-Мост", которая будет отвечать за весь объем работ по проектированию и строительству керченского моста", - говорится в сообщении.

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Как сообщало издание, президент России Владимир Путин заявил, что Керченский мост должен быть построен к концу 2018 года, отметив, что бюджетные возможности ограничены.

О необходимости построить переправу через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма.

Ранее российская администрация Керчи заявила, что забита первая свая будущего моста через пролив. До этого сообщалось, что правительство России внесло некоторые изменения в бюджет, предусмотренный на строительство Керченского моста, сократив объем финансирования в 2015 году.