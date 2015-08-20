Путин потребовал завершить строительство Керченского моста в оккупированный Крым до 2018 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры юга России.

«Очевидно, что морские порты Крыма смогут полноценно работать только тогда, когда будет построен мост через Керченский пролив, и очень рассчитываю на то, что сроки строительства будут соблюдены. В конце 2018 года этот стратегический объект должен быть сдан», - сказал Путин.

По его словам, строительство Керченского моста, в целом развитие железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры «юга России» требует значительных финансовых вложений.

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«Между тем наши бюджетные возможности как всегда – они всегда и везде ограничены, поэтому нужно думать, как стимулировать эти дополнительные инвестиции, одновременно повысить ответственность инвесторов за взятые на себя обязательства, чтобы начатые проекты не превращались в долгострой, увеличение расходов, удорожание строительства», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.

Российское правительство определило, что строительством моста займется компания "Стройгазмонтаж", принадлежащего российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Общая протяженность транспортного перехода составит 19 км.