На Манхэттене праздновали День Независимости Украины

Центральная площадь Манхэттена, Таймс-сквер, не смогла вместить всех ньюйоркцев, желающих отметить День Независимости Украины, передает 9tv.co.il.

Читайте такжеВ Москве празднуют День Независимости Украины

Потоки людей, одетых в украинскую национальную одежду, заполнили также Бродвей и Седьмую авеню.

На любительских видеозаписях видно, как тысячи людей хором исполняют украинский гимн, держа в руках флаги своей исторической родины.