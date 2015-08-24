На Манхэттене праздновали День Независимости Украины

17:06, 24 августа 2015
Общество
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В одном из самых известных мест Нью-Йорка - на Манхэттене праздновали День Независимости Украины. Пришедшие были одеты вышиванки и пели украинский гимн.

скриншот с записи

Центральная площадь Манхэттена, Таймс-сквер, не смогла вместить всех ньюйоркцев, желающих отметить День Независимости Украины, передает 9tv.co.il.

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Потоки людей, одетых в украинскую национальную одежду, заполнили также Бродвей и Седьмую авеню.

На любительских видеозаписях видно, как тысячи людей хором исполняют украинский гимн, держа в руках флаги своей исторической родины.

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