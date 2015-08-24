В Киеве прошел Марш Независимости (фоторепортаж)

На Крещатике в Киеве прошел Марш Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном мероприятии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, члены правительства, другие должностные лица, экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко.

Мероприятие по случаю 24-й годовщины Независимости Украины началось с поднятия Государственного Флага на флагштоке на Майдане Незалежности под салютные залпы орудий.

На главную улицу столицы посмотреть на Марш пришли тысячи киевлян и гостей столицы.

Министр обороны Степан Полторак вместе с командующим Сухопутными войсками Анатолием Пушняковым осуществили объезд и поздравили с Днем Независимости личный состав Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

После выступления глава государства вручил командирам частей и подразделений Вооруженных сил, которые принимали и принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины, боевые знамена с лентами "За мужество".

После этого сводные воинские подразделения прошли торжественным маршем по Крещатику. В Марше независимости приняли участие 2,3 тыс. военнослужащих.