Боевики решили сделать российский рубль основной валютой "ЛНР"
С 1 сентября российский рубль станет основной валютой так называемой «Луганской народной республики».
Об этом сообщает один из сайтов боевиков.
«В целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи осуществлением финансовых операций на территории "ЛНР" преимущественно в российских рублях и резким снижением гривневой наличной денежной массы установить, что основной денежной единицей на территории "ЛНР" является российский рубль», - говорится в постановлении "Совмина ЛНР".
В российских рублях будут выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия.
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При этом на оккупированной боевиками территории сохраняется использование гривни, доллара США и евро.
Как ранее сообщал УНИАН, псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" усилили падение российского рубля.