В Крыму уничтожено более 4 тонн санкционных нектаринов
В Керчи на полигоне твердых бытовых отходов уничтожена партия нектарина весом 4,4 тонны.
Об этом сообщает Крыминформ.
Фрукты были захоронены на полигоне во исполнение постановления правительства России об уничтожении продуктов, прибывающих из стран, поддерживающих санкции.
Партию нектарина задержали в Керченском морском рыбном порту. Они были экспортированы из Литвы и направлялись на материковую часть России.
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«Товар не имел сопроводительных документов, товарно-транспортная накладная была выписана на другую продукцию. Партию нектарина захоронили на керченской городской свалке с использованием спецтехники», - говорится в сообщении.
«Это уже вторая акция по уничтожению в Крыму продуктов из европейских стран. Недавно в Армянске была уничтожена партия овощей из Евросоюза», - отмечает агентство.