В Крыму уничтожено более 4 тонн санкционных нектаринов

Об этом сообщает Крыминформ.

Фрукты были захоронены на полигоне во исполнение постановления правительства России об уничтожении продуктов, прибывающих из стран, поддерживающих санкции.

Партию нектарина задержали в Керченском морском рыбном порту. Они были экспортированы из Литвы и направлялись на материковую часть России.

Читайте такжеВ России предложили уничтожать фальсифицированные продукты так же, как и санкционные

«Товар не имел сопроводительных документов, товарно-транспортная накладная была выписана на другую продукцию. Партию нектарина захоронили на керченской городской свалке с использованием спецтехники», - говорится в сообщении.

«Это уже вторая акция по уничтожению в Крыму продуктов из европейских стран. Недавно в Армянске была уничтожена партия овощей из Евросоюза», - отмечает агентство.