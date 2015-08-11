В Харькове первое заседание по существу в деле по факту теракта в пабе "Стена" назначено на 20 августа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 10 августа, принял Киевский райсуд Харькова.

По данным прокуратуры, обвиняемой по делу проходит Марина Ковтун. Сегодня по ходатайству прокуратуры меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой продлили еще на 60 суток.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2014 года в Харькове в кафе “Стена” произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек.

В ходе следствия правоохранители задержали группу подозреваемых в совершении теракта. В организации преступления подозревается Ковтун, которая с октября 2014 года была членом террористической организации «Харьковские партизаны». Ей объявлено подозрение в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 110; ч. 2 ст. 28; ст. 113; ч. 5 ст. 27; ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 32; ч. 1 ст. 263 УК Украины).