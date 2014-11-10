"Это был теракт": очевидцы рассказали подробности о взрыве в Харькове (видео)

Взрыв в рок-пабе "Стена" в Харькове, который прогремел в воскресенье вечером правоохранители квалифицировали как теракт.

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"Я считаю, что это был теракт. Еще раз говорю: дальше покажет следствие. Но конкуренции у бизнеса, конкурентов у этого заведения не было. Нас никто по бизнесу никогда не давил", - говорит очевидец.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в кафе “Рокс Паб Стена” произошел взрыв. По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, пострадали 11 человек. Их госпитализированы.

Директор паба Михаил Озеров связывает взрыв с волонтерской помощью, которую сотрудники заведения и он лично предоставляют переселенцам из Донбасса, а также бойцам, которые принимают участие в антитеррористической операции.