"Это был теракт": очевидцы рассказали подробности о взрыве в Харькове (видео)
Очевидцы, которые находились во время взрыва в баре, говорят, что взрыв могли спланировать.
Взрыв в рок-пабе "Стена" в Харькове, который прогремел в воскресенье вечером правоохранители квалифицировали как теракт.
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"Я считаю, что это был теракт. Еще раз говорю: дальше покажет следствие. Но конкуренции у бизнеса, конкурентов у этого заведения не было. Нас никто по бизнесу никогда не давил", - говорит очевидец.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября в 21.45 в Харькове в кафе “Рокс Паб Стена” произошел взрыв. По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, пострадали 11 человек. Их госпитализированы.
Директор паба Михаил Озеров связывает взрыв с волонтерской помощью, которую сотрудники заведения и он лично предоставляют переселенцам из Донбасса, а также бойцам, которые принимают участие в антитеррористической операции.